Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin mürettebatının durumu iyi

ABUJA (AA) - Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisinin üçüncü makinisti Onur Tağ, sağlık durumlarının iyi olduğunu, aileleriyle de görüştüklerini belirterek, "Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyor ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor." dedi.



Tağ, geminin 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nijerya açıklarında seyir halinde tam yol ilerlerken gemiye askeri amaçlı kullanılan zodyak tipi özelliklere sahip ve çok yüksek manevra kabiliyeti olan bir teknenin yanaştığını anlatan Tağ, saldırganların ilk hamlede geminin arka tarafına kanca atarak çıkmaya çalıştığını ancak bunun engellendiğini söyledi.

Tağ, ikinci hamle olarak silahla ateş etmeye başladıklarını, bu arada kendilerinin de makine dairesine toplandıklarını kaydetti.

Saldırganların daha sonra uzun merdivenlere bağlanmış kancalarla gemiye tırmandığını dile getiren Tağ, "Biz yardım için sinyal gönderirken yaklaşık 2-3 dakika sonra bize telsiz kanalından ulaştılar ve teslim olmamızı istediler. Aksi takdirde gemiyi yakacaklarını söylediler ve biz de teslim olmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Tağ, "Sağlık durumlarımız çok iyi, ailelerimiz ile de görüştük. Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyorlar ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor." diye konuştu.



- "Saldırganlar çok profesyoneldi"

Silahlı kişilerin mürettebatı güvertede topladığını belirten Tağ, "Saldırganlar baş mühendisi, ikinci ve üçüncü kaptan ile güverte stajyeri ve süvariyi kendi teknelerine bindirdi." dedi.



Tağ, tüm olayın 30 dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Saldırganlar çok profesyoneldi. Telsizler, seyir aletleri ve uydular dahil gemideki iletişim kanallarının hepsine ateş ederek kullanılamaz hale getirdiler." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemicilerin fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana'ya bugün ulaşmıştı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Akra'daki Tema Limanı'na yanaştığını ve 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.