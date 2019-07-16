0553 313 94 23

Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin mürettebatının durumu iyi

Paksoy-1 gemisinin üçüncü makinisti Onur Tağ:- "Sağlık durumlarımız çok iyi, ailelerimiz ile de görüştük. Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyor ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor"- "Saldırganlar çok profesyoneldi. Telsizler, seyir aletleri ve uydular dahil gemideki iletişim kanallarının hepsine ateş ederek kullanılamaz hale getirdiler"

16 Temmuz 2019 Salı 21:01
Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin mürettebatının durumu iyi

ABUJA (AA) - Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisinin üçüncü makinisti Onur Tağ, sağlık durumlarının iyi olduğunu, aileleriyle de görüştüklerini belirterek, "Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyor ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor." dedi.

Tağ, geminin 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nijerya açıklarında seyir halinde tam yol ilerlerken gemiye askeri amaçlı kullanılan zodyak tipi özelliklere sahip ve çok yüksek manevra kabiliyeti olan bir teknenin yanaştığını anlatan Tağ, saldırganların ilk hamlede geminin arka tarafına kanca atarak çıkmaya çalıştığını ancak bunun engellendiğini söyledi.

Tağ, ikinci hamle olarak silahla ateş etmeye başladıklarını, bu arada kendilerinin de makine dairesine toplandıklarını kaydetti.

Saldırganların daha sonra uzun merdivenlere bağlanmış kancalarla gemiye tırmandığını dile getiren Tağ, "Biz yardım için sinyal gönderirken yaklaşık 2-3 dakika sonra bize telsiz kanalından ulaştılar ve teslim olmamızı istediler. Aksi takdirde gemiyi yakacaklarını söylediler ve biz de teslim olmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Tağ, "Sağlık durumlarımız çok iyi, ailelerimiz ile de görüştük. Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyorlar ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor." diye konuştu.

- "Saldırganlar çok profesyoneldi"

Silahlı kişilerin mürettebatı güvertede topladığını belirten Tağ, "Saldırganlar baş mühendisi, ikinci ve üçüncü kaptan ile güverte stajyeri ve süvariyi kendi teknelerine bindirdi." dedi.

Tağ, tüm olayın 30 dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Saldırganlar çok profesyoneldi. Telsizler, seyir aletleri ve uydular dahil gemideki iletişim kanallarının hepsine ateş ederek kullanılamaz hale getirdiler." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemicilerin fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana'ya bugün ulaşmıştı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Akra'daki Tema Limanı'na yanaştığını ve 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:01
  1. gemi
  2. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
    1. Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
    2. DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük..
    3. Kötü Çocuk filmi oyuncuları kimler?..
    4. 15 Temmuz hain darbe girişimini öven..
    5. ABD Başkanı Trump: “Başkan Erdoğan ile..
    6. ’İzne çıkıyorsunuz’ dediler, fabrikayı..
    7. 34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle..
    8. YÖK Başkanı Saraç: “Ahlat, Türk tarihi..
    9. GÜNCELLEME - Trump'tan Türkiye ve F-35..
    10. Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit..
    11. Müzede kayıt altına alınmayan tarihi..
    12. Yeni bir kriz patlak verebilir! ABD'ye..
    13. Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve..
    14. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    15. "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik..
    16. Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
    17. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    18. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    19. Irak Başbakanı'ndan IKBY ile..
    20. Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk..
    21. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    22. Köprü alev alev yandı
    23. AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der..
    24. Yemen'den Türkiye'ye teşekkür
    25. Fikret Orman: beIN Sports ödemeyi..
    26. Canının derdinde olan 'Miraç Ural..
    27. Yüksekova’da kamyonet takla attı: 2..
    28. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    29. 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe..
    30. Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu