Nijerya'da saldırı düzenlendi! 11 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.13 Eylül 2018 Perşembe 19:57
Ulusal basındaki çıkan haberlerde, Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletine bağlı Badarawa köyünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından, açık hava sinemasına gitmek üzere toplanan gruba ateş açıldığı belirtildi.
Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar tedavi altında alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Ocak ayından bu yana eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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