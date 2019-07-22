Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi'yle (IMN) polis arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

IMN sözcüsü Yahya Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe, polisin müdahale ettiğini belirtti.

Adamu, "Liderimiz Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için düzenlediğimiz yürüyüşe polis müdahale etti ve çok sayıda kişi yaralandı." dedi.



Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Adamu, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını da sözlerine ekledi.

- Şii din adamı Zakzaki ve destekçileri hedef alınmıştı

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.



Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.