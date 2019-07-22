0553 313 94 23

Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi'yle (IMN) polis arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

IMN sözcüsü Yahya Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe, polisin müdahale ettiğini belirtti.

Adamu, "Liderimiz Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için düzenlediğimiz yürüyüşe polis müdahale etti ve çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Adamu, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını da sözlerine ekledi.

- Şii din adamı Zakzaki ve destekçileri hedef alınmıştı

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
  1. Nijerya
  2. Nijerya İslami Hareketi (IMN)
  3. Şii din adamı İbrahim Zakzaki
  4. Şii grup

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firari FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
    1. Firari FETÖ'cüler Yunanistan'a..
    2. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    3. Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı
    4. Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları..
    5. O ilçede alarm verildi! "İlk defa..
    6. Bülent Arınç: Büyük hizmetler..
    7. PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları..
    8. Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne..
    9. Boş tüpler faciaya neden oluyordu
    10. Sumbas’ta trafik kazası: 2 yaralı
    11. Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı..
    12. Kuveyt Türk konut kredi hesapla Konut..
    13. Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü..
    14. Ali Eren Demirezen, Amerika’da kıl..
    15. Papa’dan Esad’a mektup
    16. Cami Tasarımı Fikir Yarışması ödül..
    17. Hangi kuruyemiş daha faydalıdır?..
    18. Yurt dışından geldiğini söylediler!..
    19. Sökeli Levent Günyıl’dan 5 şarkılık..
    20. Topu almak için sulama kanalına giren..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti