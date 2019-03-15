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Nijerya'da okul binasının çökmesi

Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı

15 Mart 2019 Cuma 17:34
Nijerya'da okul binasının çökmesi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Lagos Sağlık Koordinatörü Jide Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının eski ve bakımsız olması nedeniyle çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını belirtti.

Idris, 28 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Lagos kentinde 2016'da bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi, Akwa Ibom eyaletinde de bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:34
  1. Lagos
  2. Nijerya
  3. okul binasının çökmesi

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