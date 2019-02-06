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Nijerya'da muhalefet liderinden başkanlık seçimleri öncesi orduya uyarı

Halkın Demokratik Partisi Başkanı Atiku Abubakar:- "Ordu, 16 Şubat ve 2 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmemeli"- "Ordu öncelikle Borno eyaletinde insanları terörize eden Boko Haram örgütü ile mücadele etmeli"

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:53
Nijerya'da muhalefet liderinden başkanlık seçimleri öncesi orduya uyarı

ABUJA (AA) - Nijerya'da devlet başkanlığı seçimleri yaklaşırken ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Atiku Abubakar, siyasete müdahale etmemesi noktasında orduyu uyardı.

PDP lideri Atiku, Taraba eyaletindeki seçim çalışmasında yaptığı açıklamada, "Ordu, 16 Şubat ve 2 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmemeli." dedi.

Ordunun ülkenin güvenliğini sağlamak ve korumak için görevli olduğunu ve sadece bir kişiyi değil herkesi koruması gerektiğini ifade eden Atiku, "Ordu öncelikle Borno eyaletinde insanları terörize eden Boko Haram örgütü ile mücadele etmeli." şeklinde konuştu.

Nijerya'da emekli 71 general dün yaptıkları açıklamada, mevcut devlet başkanı ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) lideri Muhammed Buhari'nin yeniden seçilmesi için desteklerini açıklamıştı.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Buhari ve Atiku güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:53
  1. Nijerya
  2. seçim

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