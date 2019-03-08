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Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü

08 Mart 2019 Cuma 18:57
Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneybatısında 13 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Katsına Eyalet Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Lawal Dabai, yaptığı açıklamada, eyaletin Malumfashi bölgesindeki menenjit salgınında 13 kişinin öldüğünü belirtti.

Dabai, ölenlerin tedavi için hastaneye gelmekte geç kaldığını dile getirerek, salgından etkilenen 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını ifade eden Dabai, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı yaşadıklarında hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:57
  1. menenjit salgını
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