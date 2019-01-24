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Nijerya'da Lassa sıtmasından 16 kişi öldü

24 Ocak 2019 Perşembe 01:01
Nijerya'da Lassa sıtmasından 16 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkedeki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ay başından bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 8 eyalette 60 vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 01:01
  1. Lassa sıtması
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