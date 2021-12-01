  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü
Korona Virüs

Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

Dünyayı korkutan koronavirüsün yeni varyantı başka ülkelere sıçramaya devam ediyor.Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:20:00 -
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'da Kovid-19'un omicron varyantının doğrulanmış iki vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Adetifa, "Abuja Ulusal Referans Laboratuvarı aracılığıyla NCDC'deki tüm uluslararası yolcular için gereken rutin seyahat testleri doğrultusunda, Nijerya'nın ilk omicron varyantı vakası doğrulandı." ifadesini kullandı.

NCDC'nin varyantın iki vakasını "genomik sıralama" yoluyla tespit ettiğini aktaran Adetifa, bu iki kişinin Güney Afrika'dan yakın zamanda seyahat ettiğini belirtti.

Adetifa, iki hastanın asemptomatik olduğunu, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 214 bin 218 kişi virüse yakalandı, bunlardan 207 bin 304'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 977'si ise yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Juventus, Salernitana'yı devirdi
Spor

Juventus, Salernitana'yı devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Juventus, ligin yeni takımlarından Salernitana'yı deplasmanda 2-0'lık skorla yendi...
Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!
Medya

Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

TRT 1 dizisi Gönül Dağı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Veysel'in "Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan adamın biri geldi 2 günde ne k..
Asgari ücrette kritik gün! Tahmini zam oranı belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette kritik gün! Tahmini zam oranı belli oldu

Asgari ücret görüşmeleri bugün itibariyle başlıyor. Milyonların merak ettiği görüşmelerin iki hafta içerisinde tamamlanması ve maaşlara en a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay