Nijerya’da koronavirüsün yeni türü keşfedildi

İngiltere ve Güney Afrika’nın ardından yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yeni bir türünün daha Nijerya’da keşfedildiği bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tespit edilen yeni türle ilgili Nijerya’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Genomiği Mükemmeliyet Merkezinin ortak çalışma başlattığını bildiren Nkengasong, yeni türün 2 veya 3 genetik diziye dayandığını aktardı.

Nkengasong, "Yeni tür, İngiltere ve Güney Afrika’dan farklı olabilir. Bize vakit verin, hâlâ çok erken" dedi.

Nijerya’da şimdiye kadar 81 bine yakın vaka tespit edilirken, 1236 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün düzenlediği basın toplantısında Güney Afrika’da yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini ifade etmişti.

Hancock, bu varyantın, İngiltere’de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını ve daha fazla mutasyon geçirdiğini söylemişti.