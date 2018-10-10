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Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki bölgede kolera salgınında son bir ayda ölenlerin sayısı 68'e çıktı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletinde geçen aydan bu yana 4 bin 396 kolera vakası tespit edildiği, 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının eyalete bağlı 11 bölgede yayıldığı kaydedilen açıklamada, salgın ile mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı ifade edildi.

İÇME SUYU SIKINTISI

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı kaynaklardan karşılıyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
  1. nijerya
  2. kolera
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  4. ölü
  5. batı afrika

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