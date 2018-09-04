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Nijerya'da katliam gibi saldırı! 11 ölü

Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 10:36
Nijerya'da katliam gibi saldırı! 11 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti 12 kişi ağır şekilde yaralandı.

Nijerya'nın Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Tyopev Mathias, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Mathias, açıklamasında, “Saldırının meydana geldiği olay yerine ulaştığımızda birçok insan cansız şekilde yatıyordu. Yaralıları hemen Jos Üniversitesi hastanesine kaldırdık." dedi.

Saldırı ile ilgili henüz kimsenin tutuklanmadığını dile getiren Tyopev, faillerin bulunması için soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir hafta öne eyaletin başka bir yerinde düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürülmüş 95 ev de ateşe verilerek köylülere ait 310 sığır çalınmıştı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:36
  1. Nijerya
  2. Afrika
  3. silahlı saldırı
  4. ölü ve yaralılar var
  5. Katliam gibi saldırı

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