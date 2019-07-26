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Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde silahlı kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuştu

26 Temmuz 2019 Cuma 19:14
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde geçen hafta silahlı kişilerce kaçırılan Yasin Çolak (33), Şener Paşa (40), Ergün Yurdakul (35) ve Seyit Emre Çelik (25), polis ve askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla özgürlüğe kavuştu.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz Cumartesi günü de bir Türk gemisine saldırarak 18 Türk mürettabattan 10'unu kaçırmıştı.

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemicinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:14
  1. Fidye
  2. Nijerya

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