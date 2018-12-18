Nijerya'da kaçak göçün sebebi yoksulluk ve işsizlik

ABUJA (AA) - Nijerya'da Vatansever Girişimler Derneği Koordinatörü Osista Osemene, Nijeryalıların yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitme nedeninin işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.

"Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla başkent Abuja'da düzenlenen "Göçmenlik ve Yerinden Edilmiş Kişiler" başlıklı konferansa Vatansever Girişimler Derneği Koordinatörü Osemene, yabancı misyon temsilcileri, dini liderler ve çok sayıda kişi katıldı.

Konferansta konuşan Osemene, Nijeryalıların yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmenin risklilerini bilseler de her geçen gün bu yola başvuranların sayısının arttığını belirtti.

Osemene, insanların çaresizlikten Avrupa'ya gitmeye çalıştıklarının altını çizerek "Üniversite mezunları iş bulamayınca Avrupa'ya gitmekten başka çare kalmıyor. Ülkede işsizlik ve yoksulluk nedeniyle insanlar Avrupa'ya gidiyor." dedi.

Kendisinin de 8 yıl önce Avrupa'ya gitmeye çalıştığını aktaran Osemene, "Avrupa'ya gittiğimde çok kolay para kazacağımı sanıyordum ama maalesef orada durumların farklı olduğunu gördüm ve bir şekilde dönmeye başardım." ifadesini kullandı.

Ayrıca Osemene, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmenin risklerini anlatmak için kampanya başlattığını söyledi.