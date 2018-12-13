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Nijerya'da hükümetten adil seçim sözü

Devlet Başkanı Muhammedu Buhari liderliğindeki hükümet, 2019'daki başkanlık seçimlerinin adil olacağına dair söz verdi

13 Aralık 2018 Perşembe 21:02
Nijerya'da hükümetten adil seçim sözü

ABUJA (AA) - Nijerya hükümeti, ülkede 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçiminin adil koşullarda yapılacağına dair söz verdi.

Başkent Abuja'da düzenlenen 41'nci Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Zirvesi'ne katılan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, ülkede demokrasiyi yerleştirmek için siyasi, anayasal ve güvenlik alanında çeşitli reformlar yaptıklarını belirterek, "Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, 2019'daki devlet başkanlığını seçiminin adil koşullarda yapılacağı sözünü verdi." dedi.

ECOWAS üyesi ülkelerin, yabancı misyon temsilcilerinin ve çok sayıda basın mensubunu hazır bulunduğu zirvede konuşan Onyeama, demokrasi konusunda Nijerya'nın diğer ECOWAS ülkelere örnek olacağını ifade etti.

Onyeama, Nijerya'nın, Batı Afrika ülkelerinde başta insan haklarını desteklemek için atılan adımlar olmak üzere demokrasi alanındaki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:02
  1. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
  2. Nijerya

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