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Nijerya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

23 Ekim 2018 Salı 18:38
Nijerya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan karayolunda kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün, kamyonla çarpıştığını belirtti.

Oladele, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Oladele, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:38
  1. Nijerya
  2. trafik kazası

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