Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari hayatını kaybetti

Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari hayatını kaybetti28 Aralık 2018 Cuma 23:44
ABUJA (AA) - Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Usman Shehu Shagari, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Shagari'nin torunlarından Bello Shagari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek açıklamalıyım ki dedem Shagari, başkent Abuja'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Shagari, 1979-1983 yıllarında Nijerya'da devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
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