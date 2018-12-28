0553 313 94 23

Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari hayatını kaybetti

28 Aralık 2018 Cuma 23:44
Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari hayatını kaybetti

ABUJA (AA) - Nijerya'da, eski Devlet Başkanlarından Usman Shehu Shagari, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Shagari'nin torunlarından Bello Shagari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek açıklamalıyım ki dedem Shagari, başkent Abuja'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Shagari, 1979-1983 yıllarında Nijerya'da devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:44
  1. Nijerya
  2. Shehu Shagari

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 29 ARALIK 2018
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 29 ARALIK 2018
    2. Batı kıskacındaki Sudan'da iç..
    3. "Pakistan'ın FETÖ kararı diğer..
    4. Türk akademisyenden fikri bağımsızlık..
    5. "Birlik ve beraberlik içerisinde..
    6. CHP'den flaş istifa: Birilerinin adamı..
    7. Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari..
    8. Sudan’da muhalif lider gözaltına..
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. Brezilya'da sol partilerden..
    11. Nihat Zeybekci: İzmir istismarcıların..
    12. Gaziantep'teki bıçaklı kavga
    13. Macaristan Dışişleri Bakanından..
    14. Somali'de Uganda güçlerine saldırı!
    15. Pentagon'dan, 'kontrollü' çekilme..
    16. ABD'de Yahudilere skandal teklif!..
    17. "Ölümler sebebiyle üzüntülüyüz"
    18. Hayati Yazıcı'dan ABD'ye FETÖ uyarısı
    19. "Kadın hakem sayımızı Avrupa..
    20. Nazarbayev'den Rusya ve Ukrayna'ya..
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum
    Kadir Topbaş'tan istifa açıklaması: İlk defa söylüyorum

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Gülen aşığı Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı
    Gülen aşığı Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de