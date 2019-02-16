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Nijerya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesi

INEC Başkanı Prof. Mahmud Yakubu: - "Kötü hava koşulları ve ofislere düzenlenen saldırılar nedeniyle seçimleri erteledik"- "Ülkenin güneydoğusundaki Anambra ve Abia eyaleti ile orta kesiminde bulunan Pleateau eyaletlerindeki seçim ofislerine düzenlenen saldırılar yangınlara neden oldu"- "Son ana kadar her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki hafta seçimleri şeffaf ve adil şekilde yapmayı planlıyoruz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
Nijerya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesi

ABUJA (AA) - Nijerya'da ertelenen başkanlık seçimleriyle ilgili ikinci kez açıklama yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu, "Kötü hava koşulları ve ofislere düzenlenen saldırılar nedeniyle seçimleri erteledik." dedi.

Yakubu, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, kötü hava koşulları nedeniyle hava yoluyla taşınması gereken seçim evrakının bir kısmının kara yoluyla taşındığını ve taşınma sırasında ya karışıklık olduğunu ya da zamanında yerine ulaştırılamadığını anlattı.

Yakubu, "Kötü hava koşulları ve ofislere düzenlenen saldırılar nedeniyle seçimleri erteledik." diye konuştu.

Bazı seçim ofislerine saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Yakubu, "Ülkenin güneydoğusundaki Anambra ve Abia eyaleti ile orta kesiminde bulunan Pleteau eyaletlerindeki seçim ofislerine düzenlenen saldırılar yangınlara neden oldu." ifadelerini kullandı.

- "Son ana kadar her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorduk"

Yakubu, seçimlerin son anda ertelenmesine ilişkin soruya, "Son ana kadar her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki hafta seçimleri şeffaf ve adil şekilde yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Nijerya'da bugün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri, oy kullanma işlemine saatler kala 23 Şubat'a ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
  1. Nijerya
  2. seçim

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