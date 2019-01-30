Nijerya'da devlet başkanlığı seçimleri AB Gözlem Misyonu 16 Şubat'taki devlet başkanlığı seçimi için 40 gözlemci gönderdi

ABUJA (AA) - Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs), Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için bölgeye 40 gözlemci gönderdi. EUEOMs Oyo Eyaleti Temsilcisi Dr. David Dahmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 40 gözlemcinin ülkeye geldiğini belirtti. Gözlemcilerin 20 grup olarak ayrıldığını ifade eden Dahmen, ülkede demokrasiyi korumak amacıyla seçim sürecinde Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu ile çalışacaklarını kaydetti. Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimini yerli ve yabancı toplam 134 kurumdan gözlemciler izleyecek. Ülkedeki seçim için Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

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