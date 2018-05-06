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Nijerya'da dehşet: En az 45 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda en az 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:32
Nijerya'da dehşet: En az 45 ölü

Kaduna eyaletindeki Güvenlik ve İyi Yönetim Grubunca yapılan yazılı açıklamada, bir grup silahlı saldırganın Kaduna eyaletine bağlı Gwaska köyü sakinlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi altında alındığı ifade edildi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaduna'da geçen hafta bir maden bölgesindeki silahlı saldırıda da 14 madenci yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:32
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