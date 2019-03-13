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Nijerya’da çöken binanın enkazından 7 öğrenci kurtarıldı

Nijerya’da üst katında bir eğitim kurumunun bulunduğu çöken 3 katlı binanın enkazından 7 öğrencinin kurtarıldığı belirtildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
Nijerya’da çöken binanın enkazından 7 öğrenci kurtarıldı

Nijerya’da üst katında bir eğitim kurumunun bulunduğu çöken 3 katlı binanın enkazından 7 öğrencinin kurtarıldığı belirtildi.


Nijerya’nın Lagos kentinde çöken 3 katlı binanın enkazında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100’den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 7 çocuğu kurtardığı belirtildi.


Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye, hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz resmi bir bilgi gelmediğini açıkladı. Farinyole, çocuklar dahil birçok insanın enkaz altında kaldığını ifade ederek, çöken binanın üçüncü katında özel bir eğitim kurumunun bulunduğunu belirtti.


2016 yılında, Nijerya’nın güneyinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı yıl Lagos kentinde inşaat halindeki 5 katlı bir bina çökmüş ve 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
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