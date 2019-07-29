Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede 300 bin çocuk aşılandı

ABUJA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da çocuk felciyle mücadele kapsamında 300 bin çocuğu aşıladı. Nijerya Sağlık Bakanlığından Çocuk Felci Operasyonları Koordinatörü Dr. Ifeanyi Agujiobi, gazetecilere yaptığı açıklamada, DSÖ'nün ülkede "Şimdi Çocuk Felcini Sonlandır" kampanyası kapsamında Enugu eyaletinde 300 bin çocuğun aşılandığını belirtti. Bölgede dört gündür süren aşı programının ücretsiz olduğunu söyleyen Agujiobi, aşılanan çocukların 5 yaş altı olduğunu ifade etti. Agujiobi, kampanya kapsamında ülke genelinde 4,9 milyon çocuğu aşılamayı hedeflediklerini belirterek ülkede vakaların önüne geçmek ve virüsü yok etmek için çok çaba harcadıklarını kaydetti. Çocuk felci vakalarına dünyada sadece Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da rastlanıyor.



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