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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 12 ölü

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 12 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Agatu Bölge Yetkilisi John Ikwulono, yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde çobanlar ve çiftçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Ikwulono, "Çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ancak şu ana kadar 12 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.

Çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Ikwulono, evlerin kundaklandığını, 100'den fazla büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Söz konusu bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
  1. çatışma
  2. çoban ve çiftçi
  3. Nijerya

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