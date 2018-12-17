Nijerya'da çoban ve çiftçi çatışmaları 3 bin 600'den fazla can aldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 5 eyaletinde, son 3 yılda çoban ve çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 3 bin 600'den fazla kişi öldü.

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan "Ölüm Hasatı: Çiftçiler ve çobanlar arasında 3 yıldır süren kanlı çatışmalar" başlıklı raporda, çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının, Boko Haram saldırılarında ölenlerden daha fazla olduğu belirtildi.

Raporda, Ocak 2016'dan bu yana Adamawa, Benue, Kaduna, Tamara ve Zamfara eyaletlerinde 2 grup arasında çıkan şiddet olaylarında 3 bin 641 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rapora ilişkin AA muhabirine konuşan Nijerya Miyetti Allah Hayvancılık Derneği (MACBAN) Genel Sekreteri Baba Othman Ngelzarma, çoğu zaman yaşanan şiddet olaylarının çoban ya da çiftçilerle ilgili olmadığının altını çizerek, "Birileri çatışmalardan faydalanıyor." dedi.

Plateau Çiftçiler Derneği temsilcisi Lawrence Zango ise bölgedeki silahlı kişilerin yerel halktan olmadığına dikkati çekerek, 2 grubun adını kirletmeye çalışan başka bir grup olduğunu ifade etti.

Yaşanan çatışmalardan hükümetin sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Zango, olayların arkasındaki kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmesi çağrısında da bulundu.