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Nijerya'da çatışmalar nedeniyle 2 bin kişi göç etti

28 Aralık 2018 Cuma 18:03
Nijerya'da çatışmalar nedeniyle 2 bin kişi göç etti

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı grupların saldırıları nedeniyle son bir ayda en az 2 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda, başta Boko Haram terör örgütü olmak üzere silahlı grupların saldırıları nedeniyle 2 bin kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Çad Gölü çevresindeki Kukawa, Kauwa, Doro Baga, Kekeno ve Bunduram bölgelerindeki evlerini terk eden yüzlerce kişi, Borno eyaletin başkentinde bulunan mülteci kampına yerleştirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,8 milyonu yerlerinden edilen 7 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:03
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