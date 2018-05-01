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Nijerya'da camiye saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın doğusundaki bir camiye intihar saldırısı düzenlendi, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

01 Mayıs 2018 Salı 19:17
Nijerya'da camiye saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırılarda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirten Othman Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

BOKO HARAM'DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 19:17
  1. Nijerya
  2. cami saldırı
  3. Boko Haram

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