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Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 24 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:11
Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 24 kişi öldü

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar  eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırılarda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok  sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirten Othman  Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma  başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör  örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da  kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi  göç etmek zorunda kalıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:11
  1. nijerya
  2. cami
  3. intihar saldırısı

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