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Nijerya'da Buhari yeniden devlet başkanı seçildi

Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Muhammed Buhari, yeniden devlet başkanı oldu

27 Şubat 2019 Çarşamba 02:27
Nijerya'da Buhari yeniden devlet başkanı seçildi

ABUJA (AA) - Nijerya'da hafta sonu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden başkan seçildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (INEC) verilerine göre, Buhari 15 milyon oy aldı. Buhari'nin devlet başkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın aldığı oy ise 11 milyon oldu.

Federal sistemle yönetilen, bir başkent ve 36 eyaletten oluşan Nijerya'daki seçimlerde APC 19 eyalette birinci çıkarken, PDP 17 eyalet ve federal başkentte birinci oldu.

20 ülke ve 134 kurumdan gözlemci, seçimler için ülkenin farklı bölgelerinde görev aldı.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 73 aday yarıştı. Pazartesi 12.00'de başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılması öngörülen seçimler, güvenlik ve oy pusulalarının bazı eyaletlere ulaştırılamaması nedeniyle 23 Şubat'a ertelenmişti.

Nijerya’da seçimlerin galibi Müslüman ve Fulani kökenli Buhari, 2015 seçimlerinde 15,4 milyon oy alarak rakibi Jonathan Goodluck’ı geride bırakmıştı.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 02:27
  1. Başkanlık Seçimleri
  2. Nijerya

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