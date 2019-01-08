Nijerya'da Boko Haram'ın kontrol ettiği 20 bölge ele geçirildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 3 yılda Boko Haram terör örgütüyle mücadelede örgütün kontrol ettiği 20 bölgeyi ele geçirildiği bildirildi.



Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Boko Haram saldırılarının 2013-2014 yıllarında en yüksek noktaya ulaştığını ve örgütün eyaletteki 27 bölgeyi kontrolü altına aldığını hatırlattı.

Ordunun yürüttüğü başarılı operasyonlarla 2015'ten bu yana örgütün zayıflatıldığını belirten Shettima, "Örgütün kontrol ettiği bölgelerin 20'si kurtarıldı." dedi.

Shettima, bu bölgelerdeki halk için yaklaşık 30 bin ev inşa edildiğini kaydetti.

Yüzlerce örgüt üyesinin teslim olduğunu bildiren Shettima, örgüt tarafından rehin tutulan yüzlerce kişinin kurtarıldığını ve teslim olan örgüt üyelerinin rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alındığını söyledi.