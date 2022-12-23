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Dünya Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP üyesi 103 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya

Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP üyesi 103 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 103 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 08:11:00 -
Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP üyesi 103 terörist etkisiz hale getirildi

 Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 103 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ordunun, son 3 haftada Borno eyaletinin farklı bölgelerinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 103 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 22 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 30 kişinin kurtarıldığını aktaran Danmadami, 280 teröristin aileleriyle orduya teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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