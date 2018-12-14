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Nijerya'da Boko Haram saldırısında ölen 23 asker için cenaze töreni

14 Aralık 2018 Cuma 17:45
Nijerya'da Boko Haram saldırısında ölen 23 asker için cenaze töreni

MAIDUGURI (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram saldırısında hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi.

Örgütün geçen ay Borno eyaletine bağlı Metele bölgesindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda, yaşamını yitiren 23 askerin cenazesi eyaletin başkenti Maiduguri'de düzenlenen törenle defnedildi.

Teröre Karşı Operasyon Komutanı Tümgeneral Benson Akinroluyo, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü Boko Haram'ın son dönemde askerlere saldırdığını ve son saldırıda en iyi askerlerini kaybettiklerini belirtti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, 18 Kasım'da örgütün Borno eyaletinde 4 askeri üsse düzenlediği saldırıda 39 askerin öldüğünü ve 43 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:45
  1. askere saldırı
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