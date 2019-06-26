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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Borno eyaletindeki operasyonlarda, örgütün rehin tuttuğu en az 100 kişi kurtarıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
Nijerya'da Boko Haram operasyonu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün rehin aldığı en az 100 kişi, operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletinde örgüte yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda en az 100 rehinenin kurtarıldığını ifade eden Sagir, çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sagir, operasyonun ardından örgüt ile ordu arasında çatışma çıktığını belirtirken ölü ya da yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde örgüt ile ordunun arasında çıkan çatışmada 7 askerin öldüğü öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
  1. Boko Haram
  2. Nijerya
  3. operasyon

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