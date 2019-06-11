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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Borno eyaletindeki operasyonda örgütün rehin aldığı 2 kadın ve 6 çocuk kurtarıldı

11 Haziran 2019 Salı 22:39
Nijerya'da Boko Haram operasyonu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 8 kişi operasyonla kurtarıldı.

Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gwadala bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda örgütün rehin tuttuğu 2 kadın ve 6 çocuğunun kurtarıldığını, 1 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:39
  1. Boko Haram
  2. Nijerya
  3. operasyon

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