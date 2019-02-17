Nijerya'da Boko Haram ile askerler arasında çatışma çıktı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordu ile terör örgütü Boko Haram arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.

Ordu Sözcüsü Sagir Musa yaptığı açıklamada, örgütün, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesinde asker noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Musa, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını kaydetti.

Çatışmada 5 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Musa, örgüt üyelerine ait çok sayıda motosiklet ve mühimmat ele geçirildiğini söyledi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

