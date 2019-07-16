Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzey Orta Bölge Koordinatörü Rufai Kabiru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti. Enkaz altındaki 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 4 kişinin ise kurtarıldığını kaydeden Kabiru, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kabiru, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

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