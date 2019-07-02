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Nijerya'da batan yolcu teknesi

Yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi

02 Temmuz 2019 Salı 19:56
Nijerya'da batan yolcu teknesi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Egbin Nehri'nde yolcu teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.

Oke-Osanyintolu, 10 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların kötü hava şartları nedeniyle kesintili yürütüldüğüne işaret eden Oke-Osanyintolu, "En yakın zamanda arama kurtarma çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Egbin Nehri'nde dün içinde 27 kişinin bulunduğu tekne, kapasitesinin üzerinde yük taşıması sebebiyle batmış, kazadan 3 kişi sağ kurtulmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:56
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