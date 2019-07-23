0553 313 94 23

Nijerya'da asker ve polise başörtüsü serbestliği talebi

Güney Afrika'dan sonra Nijeryalı Müslümanlar da ordu ve polis birimlerinde başörtüsüne serbestlik istedi

23 Temmuz 2019 Salı 13:11
Nijerya'da asker ve polise başörtüsü serbestliği talebi

ABUJA (AA) - Nijerya merkezli insan hakları kuruluşu Müslüman Hakları Örgütü (MURIC), ordu ve polis birimlerinde başörtüsünün serbest bırakılmasını istedi.

MURIC Başkanı Ishak Akintola, yaptığı yazılı açıklamada, "MURIC olarak Nijerya ordusu, polisi ve diğer güvenlik birimlerinde görevli kadınların, başörtüsü kullanmasına izin verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Güney Afrika'da orduda kadınlara başörtüsü kullanılmasına izin verildiği hatırlatılarak, "Güney Afrika'da Müslüman nüfus oranı yüzde 1,9 iken Nijerya'nın çoğunluğu Müslüman. Nijerya ordusu ve polis birimlerinde görev yapan birçok Müslüman kadın sessizce çile çekiyor. Bu nedenle yetkileri anlayışlı olmaya çağırıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Güney Afrika ordusunun, üniformalarını Müslüman mensuplarına göre değiştirdiği; konunun İngiltere, Kanada, ABD, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de gündeminde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bizim ordumuz ve polisimiz de aynı şeyi yapmalı." denildi.

Açıklamada ayrıca, uygulamanın ilk olarak Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey eyaletlerinde başlaması tavsiyesinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:11
  1. başörtüsü
  2. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hainlerden ‘Alman kılıfı’ taktiği! FETÖ Etiyopya'da yenisini kuruyor
    1. Hainlerden ‘Alman kılıfı’ taktiği!..
    2. Husilerden Suudi Arabistan’daki hava..
    3. Su sayacı hırsızıyla apartman sakini..
    4. Zehir bitkisine damlama sulama
    5. Her gün canlarını hiçe sayıyorlar!..
    6. Selçuk’ta “Sosyal Çalışma Programı”..
    7. Polikistik over sendromunu yendi,..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de
    9. Apartmanda saksı içerisinde esrar..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Güneşin cilt kanserine neden olan..
    12. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    13. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    14. Üst geçidin altından geçiyorlar
    15. Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
    16. Görüntüleri MSB paylaştı! Türk..
    17. "Sınır şehirlerinden komşu ülkelere..
    18. Bellona Kayseri Basketbol’un ön..
    19. Karabiberin bu faydasını duyduktan..
    20. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    21. Günün ilk yarısında en çok değer..
    22. Mavi rengin tüm tonlarıyla kombinler..
    23. Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi..
    24. Fatma Şahin’den "24 Temmuz Basın..
    25. Yemek deyip geçmeyin
    26. Daimler ve Bosch’un "otomatik vale..
    27. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    28. İşçiler neye uğradığına şaşırdı!..
    29. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    30. İngiltere, Mali'ye asker gönderiyor
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’