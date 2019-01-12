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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü

12 Ocak 2019 Cumartesi 00:31
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 00:31
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