Nijerya'da 71 çete üyesi ele geçirildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 71 çete üyesi yakalandı.

Kaduna Eyalet Polisi Sözcüsü Ali Aji Janga, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 71 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Janga, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Janga, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia edildi.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.