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Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

Nijerya'nın İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı- Ülkede kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi

21 Temmuz 2019 Pazar 01:14
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 01:14
  1. Nijerya

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