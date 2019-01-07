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Nijerya'da 4 gazeteciye gözaltı

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:03
Nijerya'da 4 gazeteciye gözaltı

ABUJA (AA) - Nijerya'da 4 gazeteci, ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Daily Trust gazetesinde çalışan 4 gazeteci, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Daily Trust'in başeditörü Mannir Dan-Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abuja ve Maiduguri şehirlerindeki ofislerinin askerler tarafından basıldığını, 1 editör ile 3 muhabirin gözaltına alındığını söyledi.

Dan-Ali, askerlerin, ofise ait çok sayıda bilgisayara da el koyduğunu aktardı.

Götürülen gazeteci arkadaşlarından henüz haber alamadıklarını belirten Dan-Ali, arkadaşlarının hayatından endişe ettiklerini ifade etti.

Nijerya ordusu ise gazetecilerin, gizli askeri bilgileri ifşa ettikleri için tutuklandığını açıkladı.

Nijerya ordusu sözcüsü Sani Kukasheka Usman da gazetecilerin, "gizli askeri bilgileri ifşa ederek ulusal güvenliğe zarar verdiğini" savundu.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:03
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