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Nijerya'da 35 milyon çocuk açlık tehdidi altında

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
Nijerya'da 35 milyon çocuk açlık tehdidi altında

ABUJA (AA) – Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da milyonlarca çocuğun yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Beslenme Danışmanı Dr. Davis Bamidele Omotola, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 35 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini ve bu çocukların çoğunun terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yaşadığını ifade etti.

Ülkede 5 yaş altı 25 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle açlık ve ölüm tehdidinde olduğunun altını çizen Omotola, 10 milyon çocuğun da gelişim geriliği ile karşı karşıya olduğunu da işaret etti. Omotola, "Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde her altı çocuktan biri ciddi yetersiz beslenmeye maruz kalıyor. Her iki çocuktan biri gelişim geriliği yaşıyor." dedi.

Boko Haram saldırılarının ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki yetersiz beslenme krizinin en büyük sebebi olduğunu vurgulayan Omotola, "Saldırılar, bölgede gıda güvensizliği, çeşitli salgın hastalıkların yayılması ve temiz su ihtiyacının karşılanamaması gibi çeşitli sorunlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
  1. açlık
  2. BM
  3. Nijerya

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