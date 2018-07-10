Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne battı! 21 kişi kayıp
Nijerya'nın kuzeyinde 30 kişiyi taşıyan teknenin Bafarawa Nehri'nde battığı açıkladı.10 Temmuz 2018 Salı 18:14
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Sokoto Koordinatörü Ibrahim Dingyadi, Sokoto eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 kişiyi taşıyan teknenin battığını açıkladı.
Dingyadi, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin cesedinin bulunduğunu, 21 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dingyadi, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Kaynak: AA
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