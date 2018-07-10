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Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne battı! 21 kişi kayıp

Nijerya'nın kuzeyinde 30 kişiyi taşıyan teknenin Bafarawa Nehri'nde battığı açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 18:14
Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne battı! 21 kişi kayıp

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Sokoto Koordinatörü Ibrahim Dingyadi, Sokoto eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 kişiyi taşıyan teknenin battığını açıkladı.

Dingyadi, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin cesedinin bulunduğunu, 21 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dingyadi, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 18:14
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