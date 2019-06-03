0553 313 94 23

Nijerya'da 20 Boko Haram üyesi öldürüldü

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
Nijerya'da 20 Boko Haram üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, ordunun Çad Gölü Havzası'daki Arege, Malkonory ve Tumbum Rego bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, örgüte ait mühimmatların da ele geçirildiğini kaydetti.

Antigha, operasyonların ardından örgüt ile askerler arasında çıkan çatışmalarda 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
  1. Boko Haram
  2. Nijerya
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    3. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    4. Muğla'daki cinayet
    5. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    6. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    7. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    8. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    9. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    10. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    11. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    12. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    13. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    14. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    16. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    17. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    18. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    19. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    20. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    21. Tenis: Fransa Açık
    22. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    23. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    24. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    25. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    26. Adana Demirspor'da transfer
    27. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    28. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    29. Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan..
    30. Meteorolojiden yağış uyarısı
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular