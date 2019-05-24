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Nijerya'da 140 ayrılıkçı gözaltına alındı

Gözaltına alınan Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleri, yasa dışı gösteri düzenlemek ve ulusal bütünlüğü zedeleyici hareket etmekle suçlanıyor

24 Mayıs 2019 Cuma 13:34
Nijerya'da 140 ayrılıkçı gözaltına alındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 140 kişi gözaltına alındı.

Enugu eyaleti polis sözcüsü Ebere Amaraizu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Nsukka bölgesinde 140 IPOB üyesinin gözaltına alındığını belirtti.

Amaraizu, gözaltına alınan IPOB üyelerinden 130'unun erkek, 10'unun ise kadın olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan örgüt üyeleri, yasa dışı gösteri düzenlemek ve ulusal bütünlüğü zedeleyici hareket etmekle suçlanıyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, haksız muameleye uğradıkları gerekçesiyle Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:34
  1. Biafra Yerli Halkları (IPOB)
  2. IPOB
  3. Nijerya

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