0553 313 94 23

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10'unu kaçırdı

16 Temmuz 2019 Salı 14:12
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.

Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:12
  1. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler Kayseri"
    1. Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler..
    2. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    3. En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’..
    4. Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri..
    5. Annesini tabancayla kazara boynundan..
    6. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    7. Bakan Kurum: "Bizim milletimiz öyle..
    8. Pakistan'daki maden kazası
    9. Kayserispor umutlu
    10. Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği
    11. Saat Kulesi’nin koruma çemberi..
    12. Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2..
    13. Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık..
    14. Uğurcan Gülay, Payasspor’da
    15. ‘Baba Kampa Gidelim’ projesi başlıyor
    16. Akdeniz ve Ege lezzetleri bir arada
    17. SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    19. Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
    20. “Melikgazi’den Kamu Kurumlar Arası..
    21. Sivas’ta ‘ Açık Hava Sinema Günleri’..
    22. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    23. Münih’te çifte zafer
    24. AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni..
    25. FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"na hapis..
    26. Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400..
    27. İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    28. Rize'de kuş yavrusu, vinç yardımıyla..
    29. Son hedik ustası toprağa verildi
    30. Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı..
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler