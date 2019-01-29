Nijerya ve Fas iş birliğiyle 15 ülkeye gaz sağlanacak

ABUJA (AA) - Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Maikanti Baru, Nijerya ile Fas arasında inşa edilecek 5 bin 660 kilometrelik doğal gaz boru hattı ile en az 15 Batı Afrika ülkesine doğal gaz ulaştırılacağını bildirdi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen Uluslararası Petrol Zirvesi'nde konuşan Baru, Nijerya ve Fas'ın, doğal gaz hattı inşaatında altyapı alanında iş birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Baru, "Bu iş birliği sayesinde en az 15 Batı Afrika ülkesine gaz ulaştırılmış olacak. Nijerya-Fas doğal gaz hattı fizibilite çalışmaları bitti ve bu hat ilerleyen süreçlerde Avrupa ile bağlanacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya ile Fas arasında geçen yıl imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Batı Afrika ve Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.





