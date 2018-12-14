THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nijerya UNICEF yardımlarını durdurdu

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Onyema Nwachukwu:- "Nijerya ordusu tarafından ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar, doğrulanmamış ve sahte iddialarla sabote ediliyor. Bu nedenle Nijerya ordusu UNICEF'in kuzeydoğudaki insani yardımlarını durdurmuştur"

14 Aralık 2018 Cuma 21:07
Nijerya UNICEF yardımlarını durdurdu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara zarar verdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yardımlarını durdurdu.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Onyema Nwachukwu, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara bazı sivil toplum örgütlerinin zarar vermesi nedeniyle UNICEF'in yardımlarının, ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

Nwachukwu, açıklamada, "Nijerya ordusu tarafından ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar, doğrulanmamış ve sahte iddialarla sabote ediliyor. Bu nedenle Nijerya ordusu, UNICEF'in kuzeydoğudaki insani yardımlarını durdurmuştur." dedi.

Bazı yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin terörle mücadeleye zarar verdiğini kaydeden Albay Nwachukwu, "Bazı insani yardım kuruluşlarının faaliyetleri, 2 milyon kişinin yerinden edildiği ve 30 bin insanın hayatını kaybettiği terör olaylarından faydalandığını akıllara getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Nwachukwu, Nijerya ordusuna yönelik asılsız suçlamalara izin verilmeyeceğinin altını çizerek, "Tüm insani yardım örgütleri ve çalışanlarını, insani yardım görevlerini yerine getirmeye ve yasal durumlarından ayrılmamaya davet ediyoruz." çağrısı yaptı.

Karar, Uluslararası Af Örgütü'nün, Nijerya ordusuna yönelik "savaş suçu işlediği" iddialarının ardından geldi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:07
  1. Nijerya
  2. UNICEF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn "Filistin'e..
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Avda kardeşinin kazayla vurduğu kişi..
    6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    8. Mandalinanın çekirdeğini asla yemeyin!
    9. Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı..
    10. TSK bölgeyi ablukaya aldı! Teröristler..
    11. PSA Grubu, Autobest 2019 ödülünün..
    12. Göztepe-Bursaspor maçından notlar
    13. Basra'da yeni vali seçilememesi..
    14. Trenin altında kalan yabancı uyruklu..
    15. Nijerya UNICEF yardımlarını durdurdu
    16. Şifa deposu baharatlar
    17. VakıfBank, Bosna Hersek'te voleybol..
    18. Libya Petrol Kurumu'ndan göstericilere..
    19. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    20. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'