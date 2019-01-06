0553 313 94 23

Nijerya ordusundan 4 bin kişiye tıbbi yardım

06 Ocak 2019 Pazar 19:19
Nijerya ordusundan 4 bin kişiye tıbbi yardım

ABUJA (AA) - Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından düzenlenen program kapsamında, binlerce kişiye tıbbi yardım yapılacak.

NAF Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, bugün başlatılan yardım programı kapsamında, 4 bin kişiye tıbbi yardım yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Daramola, "Yardım programıyla insanların ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkedeki sorunların çözümünde asker-sivil iş birliğini artırmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

6 gün sürecek tıbbi yardım programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinin yanı sıra göz muayenesi, sıtma kontrolü ve çeşitli sağlık testleri yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:19
  1. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ana muhalefet meşruiyet tartışması başlatmaya çalışıyor"
    1. "Ana muhalefet meşruiyet tartışması..
    2. Dağlık alanda mahsur kalan vatandaş..
    3. Yurtta kış
    4. "Sıkmadık el, fethetmedik gönül,..
    5. Ankara'da okullar tatil mi? Valilik..
    6. Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları
    7. Sokak köpeklerinin saldırdığı lise..
    8. Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen..
    9. Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye..
    10. Başkentte eğitime devam
    11. "Almanya'da da sarı yelekliler..
    12. "Cumhur İttifakı bir masa başı..
    13. Kar etkisini arttırdı! Bolu Dağı..
    14. Beytüllahim'de Patrik 3. Theophilos..
    15. Trabzonspor'da ikinci yarı..
    16. Nijerya ordusundan 4 bin kişiye tıbbi..
    17. Bolu Dağı'ndan geçecek tırlara zincir..
    18. Kurtulmuş seçimin en kilit adımını..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    20. İran'da 5,9 büyüklüğündeki depremde..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında