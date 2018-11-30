Nijerya ithalat harcamasından rahatsız

ABUJA (AA) - Nijerya Liman Danışma Konseyi Başkanı Otunba Kunle, Nijerya'nın ithal mal ve hizmetler nedeniyle yılda 18 milyar dolar harcama yaptığını söyledi.

Kunle, ülkenin liman kenti Lagos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan ekonomik durgunluk, Nijerya ekonomisinin ithal mallara dayanmasından kaynaklanıyor. Ülkedeki sanayi canlandırılıp işler hale getirilebilirse bu miktar ülke içinde kalabilir." dedi.

Ham madde ve müşterilerin ihtiyacı olan malzemelerin çoğunun ithal edildiğine dikkati çeken Kunle, "Bizim ayağa kalkıp endüstrimizi canlandırmamız ve ithal malları azaltmamız gerekir." yorumunu yaptı.

Kunle ayrıca Nijerya'nın kendi kaynaklarını kullanarak güçlü ve varlıklı bir ekonomik altyapı oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Önemli ölçüde petrol rezervlerine sahip olsa da Nijerya akaryakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını ithal ediyor.

Nijerya'da kakao, palm yağı, yer fıstığı ve pamuk gibi ürünlerin yetiştirilmesine uygun topraklar bulunurken yanlış tarım politikaları nedeniyle ülke kendi içinde gıda ihtiyacını karşılayamaz ve gıda ithalatı yapar hale geldi.