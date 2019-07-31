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Nijerya İslami Hareketi sokak gösterilerini askıya aldı

Ülkede tüm faaliyetleri yasaklanan IMN, liderleri İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için yapılan gösterilere ara verdiğini açıkladı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:35
Nijerya İslami Hareketi sokak gösterilerini askıya aldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da tüm faaliyetleri yasaklanan Nijerya İslami Hareketi (IMN), liderleri İbrahim Zakzaki'nin serbest kalması için düzenlenen sokak gösterilerini bir süreliğine askıya aldığını duyurdu.

IMN'den yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya İslami Hareketi olarak, İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için düzenlenen sokak gösterilerini geçici olarak askıya aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mücadelelerine devam edileceğinin altı çizilen açıklamada, Zakzaki'nin serbest bırakılması için avukatlarının gerekli adımları atacağı belirtildi.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için yaklaşık iki hafta önce başlayan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı.

Yaşanan olaylar sonrası Nijerya Emniyet Genel Müdürü Muhammed A. Adamu, dün yaptığı açıklamada, IMN'nin tüm faaliyetlerinin yasaklandığını bildirmişti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine, Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:35
  1. IMN
  2. İbrahim Zakzaki
  3. Nijerya
  4. Şii

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